В эфир Первого канала вернулось популярное ток-шоу

Дмитрий Борисов вернулся к роли ведущего программы, пишет Газета.Ru.

Серия специальных выпусков посвящена необычным людям.

Между тем актриса Мария Шукшина предложила заменить ток-шоу патриотическими передачами. <Ранее Шукшину затошнило на фильме «Последний богатырь» из-за Киркорова в роли Жар-птицы.>

О программе

Ранее шоу называлось «Большая стирка». С момента первого выпуска программы в 2001 году и до 2017 года ведущим проекта был Андрей Малахов. После он начал вести программы на «России-1».