В эфир Первого канала вернулось популярное ток-шоу

Дмитрий Борисов вернулся к роли ведущего программы, пишет Газета.Ru.
Серия специальных выпусков посвящена необычным людям.
Между тем актриса Мария Шукшина предложила заменить ток-шоу патриотическими передачами. <Ранее Шукшину затошнило на фильме «Последний богатырь» из-за Киркорова в роли Жар-птицы.>
О программе
Ранее шоу называлось «Большая стирка». С момента первого выпуска программы в 2001 году и до 2017 года ведущим проекта был Андрей Малахов. После он начал вести программы на «России-1».
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