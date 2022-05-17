В эфире итальянского ТВ произошла драка из-за отмены российской культуры

На итальянском телешоу Maurizio Costanzo Show в прямом эфире при обсуждении темы отмены российской культуры произошла драка, передает РЕН-ТВ .

Журналист Джампьеро Мугини и арт-критик Витторио Згарби, приглашенные в роли экспертов, разошлись во взглядах.

Згарби настаивал, что в отношении артистов и спортсменов нельзя принимать меры, исходя лишь из того, что они россияне.

«Если певцу или дирижеру нельзя в Италию только потому, что он из России, или не допускают российского спортсмена, то это форма фашизма со стороны Запада», — заявил он.

В ответ на это его оппонент Мугини призвал «не разглагольствовать».

В итоге словесная перепалка переросла в потасовку: Мугини толкнул собеседника, сбив его с ног и разрушив декорации. И после этого спорщики не прекратили критиковать друга друга.