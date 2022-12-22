В Ельцовском районе избрали главу

На сессии районного Совета депутатов выбрали новую главу района — Наталью Старовойтову. Ее поддержали 10 депутатов из 15. Срок полномочий главы составляет 5 лет.
Наталья Старовойтова уже второй раз занимает пост главы района. В первый раз ее избрали 26 декабря 2017 года.
За добросовестный труд Нататлья Старовойтова награждена почетной грамотой Государственной налоговой инспекции по Алтайскому краю, почетной грамотой администрации Ельцовского района. Ей вручили благодарность Алтайского отделения Сбербанка.
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