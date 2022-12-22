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Жизнь

В Ельцовском районе избрали главу

В Ельцовском районе состоялись выбора нового главы. Сессия районного Совета депутатов состоялась 22 декабря. Об этом сообщает пресс-служба правительство Алтайского края.

Наталья Старовойтова
Наталья Старовойтова
Правительство Алтайского края

На сессии районного Совета депутатов выбрали новую главу района — Наталью Старовойтову. Ее поддержали 10 депутатов из 15. Срок полномочий главы составляет 5 лет.

Наталья Старовойтова уже второй раз занимает пост главы района. В первый раз ее избрали 26 декабря 2017 года.

За добросовестный труд Нататлья Старовойтова награждена почетной грамотой Государственной налоговой инспекции по Алтайскому краю, почетной грамотой администрации Ельцовского района. Ей вручили благодарность Алтайского отделения Сбербанка.

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