В Гидрометцентре рассказали о погодной аномалии

Температура воздуха в России в октябре превышает климатическую норму на 4−6 градусов, особенно это касается азиатской части страны. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, пишет РИА Новости.

По его словам, температурный рекорд для 10 октября был побит в Омске, где столбики термометров поднялись выше 20 градусов. Вильфанд отметил, что необычно теплая погода продержится еще 5−6 дней.

Аномальная погода связана с множеством факторов, которые привели к выносу теплых воздушных масс с юга, уточнил синоптик.

Ранее altapress.ru писал, что температура воздуха на Алтае вышла за пределы нормы. Из-за этого второй раз за год распустилась верба и проснулись божьи коровки.

Профессор кафедры ботаники АлтГУ Татьяна Терехина рассказала «Интерфаксу», что подобные аномалии могут плохо сказаться на деревьях и насекомых: предстоящей весной они могут уже не зацвести, а насекомые не смогут повторно впасть в спячку и с наступлением холодов просто погибнут.