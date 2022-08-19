В Гоньбе завершают капитальный ремонт в клубе и готовятся к строительству амбулатории

В барнаульском селе Гоньба идет капитальный ремонт клуба, на эти цели выделено 7,8 млн. рублей. Работы практически завершены. А сразу за зданием клуба в следующем году планируют построить амбулаторию. 18 августа глава Барнаула Вячеслав Франк вместе с министром здравоохранения Алтайского края Дмитрием Поповым, депутатом Государственной Думы РФ Иваном Лоором, депутатом Барнаульской гордуме Иваном Огневым посетил пригород краевой столицы, чтобы вместе с жителями Гоньбы проконтролировать ход ремонтных работ в клубе и осмотреть возможные площадки под строительство амбулатории.

Фельдшерско-акушерский пункт в селе был закрыт с 2014 года из-за аварийного состояния здания. К решению проблемы подключились депутаты и городские власти, совместно с министерством здравоохранения региона удалось добиться строительства в Гоньбе новой амбулатории. Такой статус предполагает большую площадь и более широкий спектр медицинских услуг, а главное в амбулатории будет работать не фельдшер, а врач.

В Гоньбе завершают капитальный ремонт в клубе. Фото: barnaul.org

Дмитрий Попов , министр здравоохранения Алтайского края:

— Проектом модернизации первичного звена на федеральном уровне утверждено наличие в Гоньбе амбулатории. В ней будет оказываться консультативно-диагностическая помощь, ее оказывает врач, а не фельдшер, который имеет возможность принятия решения, назначения обследования и лечения. Сроки строительства смещены на 2023 год, но для себя мы ставим задачу провести проектирование и выйти на конкурсные процедуры по определению подрядчика до конца этого года.

В Гоньбе завершают капитальный ремонт в клубе. Фото: barnaul.org

Как рассказал Иван Гладких, руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России», строительства амбулатории жители села очень ждут:

— Строительство амбулатории было запланировано на прошлый год, но по ряду причин этого не произошло. Депутаты Государственной Думы, Алтайского краевого Заксобрания и Барнаульской гордумы от фракции «Единая Россия» предприняли ряд действий, работая в команде вместе с городскими и краевыми властями. Совместными усилиями удалось добиться включения пункта медпомощи в федеральную программу. Клуб в селе Гоньба был открыт в 1936 году, и все это время он оставался центром общественной жизни села. Здание требовало ремонта, и несколько лет назад по инициативе фракции и неравнодушной общественности в клубе обновили кровлю и облицевали фасад. Ровно год назад в рамках выездного совещания по просьбам жителей глава города Вячеслав Франк при поддержке городских депутатов принял решение о капитальном ремонте клуба в Гоньбе, где не только проходят все главные мероприятия села, но и собираются местные активисты.

В Гоньбе завершают капитальный ремонт в клубе. Фото: barnaul.org

Александр Смелов , председатель ТОС с. Гоньба:

— Наш клуб — это сердце нашего села. Главой города было принято очень важное для нас решение о капитальном ремонте, за что ему огромное спасибо. Капитальный ремонт расширил возможности клуба для занятий с детьми, клуба пенсионеров, актива села. Наше помещение ТОС тоже находится здесь. Клубу в прошлом году исполнилось 85 лет, и сейчас он получил второе рождение. Жители это оценят.

В Гоньбе завершают капитальный ремонт в клубе. Фото: barnaul.org

Иван Огнев , депутат Барнаульской городской Думы:

— Действительно, мы вместе с жителями Гоньбы работали в настоящей команде. Люди попросили современный зал, здесь проходит очень много мероприятий. Нам удалось добиться не просто капитального ремонта, но и увеличения в два раза суммы бюджетных средств, направленных на эти цели. В клубе переложили полы, смонтировали новую канализацию и проводку и отремонтировали кабинеты. Самые большие изменения — в зрительном зале — здесь построили новую сцену с красивым занавесом, смонтировали навесные потолки и установили освещение, заменили сиденья. Клуб уже практически готов к приему гостей, с завершением ремонта здесь планируют успеть к дню города. Одна из площадок для строительства будущей амбулатории находится сразу за зданием клуба. Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил проработать этот вопрос выделения земельного участка, чтобы расположить все важные для пригорода объекты в удобном для жителей месте.

В Гоньбе завершают капитальный ремонт в клубе. Фото: barnaul.org

Вячеслав Франк , глава города Барнаула:

— Гоньба прирастает жителями. Год назад мы выезжали сюда и пообещали реконструировать клуб. Сегодня мы увидели, практически новое здание. В клубе появилось новое современное оборудование. Думаю, что мы обязательно выделим дополнительные средства и закупим в клуб мебель. Приятно, что в хорошем состоянии находится памятник воинам. Необходимо обновить детскую площадку, существующая уже не отвечает современным стандартам. Может быть, не все получается быстро, но мы поэтапно идем вперед. Сегодня вместе с министром здравоохранения мы посмотрели возможные участки под строительство амбулатории, самый удобный для жителей — как раз за клубом, вторая на окраине села. Наша приоритетная задача проработать вопрос с выделением земельного участка, чтобы в следующем году амбулаторию построить и ввести в эксплуатацию.

В Гоньбе завершают капитальный ремонт в клубе. Фото: barnaul.org

Иван Лоор , депутат Государственной Думы , подчеркнул , что Гоньбу ждет немало новых проектов:

— В Гоньбе очень инициативные жители, они сами заинтересованы в том, чтобы их территория была лучше. Таким людям особенно приятно помогать.

Источник: https://barnaul.org