27 марта
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Жизнь

В Госдуме предложили установить единые зарплаты бюджетникам

Ряд депутатов решили внести в Госдуму законопроект, по которому планируется устанавливать единый базовый оклад для работников бюджетной сферы. Об этом пишут «Известия».

Деньги. Зарплата.
Деньги. Зарплата.
pexels.com

Авторы идеи отметили, что люди одних профессий, но проживающих в разных регионах, не должны задаваться вопросом, почему их труд по-разному оценивается.

Чтобы уйти от такого неравенства, депутаты предложили поднять ставку до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) — 19 942 рубля.

На сегодняшний день этот показатель в сфере здравоохранения и образования может составлять от пяти до 12 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в России зафиксировали рекордный рост зарплат курьеров.

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