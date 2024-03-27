В Госдуме предложили установить единые зарплаты бюджетникам

Авторы идеи отметили, что люди одних профессий, но проживающих в разных регионах, не должны задаваться вопросом, почему их труд по-разному оценивается.
Чтобы уйти от такого неравенства, депутаты предложили поднять ставку до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) — 19 942 рубля.
На сегодняшний день этот показатель в сфере здравоохранения и образования может составлять от пяти до 12 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что в России зафиксировали рекордный рост зарплат курьеров.
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