В Госдуме рассказали, как штрафуют депутатов-прогульщиков

Депутат Госдумы Раиса Карамзина рассказала РИА «Новости» , что за прогул пленарных заседаний у парламентария могут вычесть среднедневной заработок.

Карамзина отметила, что комиссия ГД по регламенту ведет специальный учет количества присутствующих и отсутствующих на каждом заседании.

«Если депутат не посещает заседания, это считается прогулом, высчитывается среднедневной заработок», — уточнила она.

Присутствие депутатов на заседаниях фиксируется специальной справкой, которую комиссия передает спикеру палаты. Такую справку подписывает председатель ГД Вячеслав Володин.

«Каждое утро, обязательно, мы докладываем спикеру, сколько человек официально в командировке. Когда пленарное заседание, мы не имеем права уезжать, мы обязаны работать. Если он уехал и ему не подписали командировку, это будет считаться прогулом», — подчеркнула депутат.

Прогулом не считается поездка по государственному заданию, официально оформленная командировка, отпуск за свой счет, болезнь и другие уважительные причины.

Вопрос прогулов могут вынести на обсуждение мандатной комиссией.