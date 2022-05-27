27 мая
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Жизнь

В Госдуме рассказали, как штрафуют депутатов-прогульщиков

Депутат Госдумы Раиса Карамзина рассказала РИА «Новости», что за прогул пленарных заседаний у парламентария могут вычесть среднедневной заработок.

Госдума РФ.
Госдума РФ.
CC BY-NC-SA 2.0, фотобанк Moscow-Live на flickr.com

Карамзина отметила, что комиссия ГД по регламенту ведет специальный учет количества присутствующих и отсутствующих на каждом заседании.

«Если депутат не посещает заседания, это считается прогулом, высчитывается среднедневной заработок», — уточнила она.

Присутствие депутатов на заседаниях фиксируется специальной справкой, которую комиссия передает спикеру палаты. Такую справку подписывает председатель ГД Вячеслав Володин.

«Каждое утро, обязательно, мы докладываем спикеру, сколько человек официально в командировке. Когда пленарное заседание, мы не имеем права уезжать, мы обязаны работать. Если он уехал и ему не подписали командировку, это будет считаться прогулом», — подчеркнула депутат.

Прогулом не считается поездка по государственному заданию, официально оформленная командировка, отпуск за свой счет, болезнь и другие уважительные причины.

Вопрос прогулов могут вынести на обсуждение мандатной комиссией.

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