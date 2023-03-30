В Госинспекции прокомментировали ситуацию в доме, где ранее жаловались на бомжей и отключенные лифты

Жители барнаульских многоэтажек на Антона Петрова 196 и 196а, более известных как «синие крыши», пожаловались на плохое содержание и обратились в госжилнадзор. С 1 апреля их примет новая управляющая компания.

Госинспекция проверила условия на месте.

Инспектор осмотрел помещения и согласился, что уборкой подъездов занимается клининговая компания и делает это не всегда качественно. А вот мусор на общих балконах, на пожарной лестнице и повреждения на стенах — это уже ответственность самих жильцов.

Лифты инспектор признал рабочими. Также у собственников якобы прямые договора с компанией, которая обслуживает домофоны. В госинспекции порекомендовали разобраться с неработающими домофонами там.

Лиц без определенного места жительства в момент визита в подъездах не оказалось. А регоператор на документах подтвердил регулярный вывоз мусора. Кроме нескольких раз, когда мусоровоз не мог подъехать из-за припаркованных машин.

Однако по все же выявленным нарушениям инспекция объявила УК предостережение. С 1 апреля у «синих крыш» наконец-то будет новая управляющая компания — «ПКС».

Ранее барнаульцы пожаловались на рассыпающийся дом и замыкание электричества.