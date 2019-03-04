В Испанской прессе опять пожалели фашистов и написали про «ложь Сталина» о взятии Берлина

Корреспондент Мануэль Вильяторо указывает на то, что 2,5 миллионам советских солдат и шести тысячам танков противостояли 800 тысяч немецких бойцов:
«Большинство из них к тому же были бедными детьми, заманенными в Гитлерюгенд ложными обещаниями славы и имперского будущего Германии под командованием Гитлера, который, как говорили, восстанет из пепла. Ложь.
Этих маленьких солдат сопровождали тысячи пожилых людей, вооруженных и обученных войне остатками тех немногих подразделений, которым удалось выжить в постоянных боевых действиях».
Далее автор статьи, ссылаясь на книгу историка Хесуса Эрнандеса, говорит, что бойцы Красной армии шли на Берлин по принуждению. Приказ Сталина № 227, известный как «Ни шагу назад!», якобы доказывает, что советский вождь «всегда не задумываясь посылал на смерть тысячи солдат ради своих целей».
В статье есть главка, названная «Великой ложью». Таковой Вильяторо считает историю с водружением Знамени Победы над Рейхстагом.
Сталину, по мнению испанца, не давала покоя слава американского снимка «Водружение флага над Иводзимой». «Видимо, единственное, чего хотели Советы, — это сделать такой же шокирующий кадр, как у американцев в Иводзиме», — пишет Вильяторо.
Известно, что снимок из Берлина имеет следы ретуши и его автора обвиняли в постановочности кадра. Как указывает Вильяторо, ложь заключается в том, что его сделали нарочно, а флаг якобы подняли другие люди. Однако и фото с американскими бойцами также многие обвиняли в том, что это постановка, а на снимке запечатлено не первое водружение знамени, а второе.
Напомним, что в середине февраля в этой же газете журналист Сесар Сервера с восторгом описывал «подвиги» испанских пособников Гитлера из «Голубой дивизии», участвовавших в блокаде Ленинграда.