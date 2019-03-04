В Испанской прессе опять пожалели фашистов и написали про «ложь Сталина» о взятии Берлина

Одна из центральных газет Испании «ABC» второй раз за две недели помянула добрым словом людей, воевавших на стороне гитлеровской Германии во второй мировой войне. Но на этот раз испанские журналисты еще и «разоблачили» некую «ложь Сталина» о взятии столицы Третьего рейха. Перевод этой статьи приводит «ИноСМИ». Статья так и называется «Ложь Сталина о взятии Берлина, в которую вы верили 70 лет» .

Корреспондент Мануэль Вильяторо указывает на то, что 2,5 миллионам советских солдат и шести тысячам танков противостояли 800 тысяч немецких бойцов:

«Большинство из них к тому же были бедными детьми, заманенными в Гитлерюгенд ложными обещаниями славы и имперского будущего Германии под командованием Гитлера, который, как говорили, восстанет из пепла. Ложь. Этих маленьких солдат сопровождали тысячи пожилых людей, вооруженных и обученных войне остатками тех немногих подразделений, которым удалось выжить в постоянных боевых действиях».

Далее автор статьи, ссылаясь на книгу историка Хесуса Эрнандеса, говорит, что бойцы Красной армии шли на Берлин по принуждению. Приказ Сталина № 227, известный как «Ни шагу назад!», якобы доказывает, что советский вождь «всегда не задумываясь посылал на смерть тысячи солдат ради своих целей».

В статье есть главка, названная «Великой ложью». Таковой Вильяторо считает историю с водружением Знамени Победы над Рейхстагом.

Сталину, по мнению испанца, не давала покоя слава американского снимка «Водружение флага над Иводзимой». «Видимо, единственное, чего хотели Советы, — это сделать такой же шокирующий кадр, как у американцев в Иводзиме», — пишет Вильяторо.

Известно, что снимок из Берлина имеет следы ретуши и его автора обвиняли в постановочности кадра. Как указывает Вильяторо, ложь заключается в том, что его сделали нарочно, а флаг якобы подняли другие люди. Однако и фото с американскими бойцами также многие обвиняли в том, что это постановка, а на снимке запечатлено не первое водружение знамени, а второе.

Напомним, что в середине февраля в этой же газете журналист Сесар Сервера с восторгом описывал «подвиги» испанских пособников Гитлера из «Голубой дивизии», участвовавших в блокаде Ленинграда.