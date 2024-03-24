В Камне-на-Оби разрушается ледовая переправа

Администрация Каменского района заявляет: 25-26 марта движение на переправе в Камне-на-Оби будет прекращено. На съездах с переправы уже образовались значительные объемы талой воды, а снег на самой трассе раскисает. Передвижение возможно только на транспорте повышенной проходимости.

Однако некоторые владельцы автомобилей это игнорируют. Власти просят всех автомобилистов не рисковать понапрасну.

Известно, что до начала дополнительных рейсов электрички (до 1 апреля) будет работать судно "Пегас" на воздушной подушке.

Ранее к весеннему половодью начали готовиться в Алтайском крае.

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