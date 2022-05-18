В Китае возмутились модным зонтиком за тысячу долларов, который пропускает воду

Жители Поднебесной возмутились зонтиком от коллаборации Gucci x adidas за $1290, поскольку это совершенно бесполезная в хозяйстве вещь, прекрасно пропускающая воду.

Зонт украшен узнаваемыми эмблемами брендов — зелено-красными полосками и трилистниками, а ручка выполнена в виде латинской буквы «G», пишет «Газета.ру».

Аксессуар абсолютно декоративный — он сшит из промокаемого материала. Но производители рекомендуют использовать его для защиты от солнца или в качестве модной детали в образе.

Пользователи китайской платформы Weibo возмутились тем, что зонт мало того, что не полностью выполняет свои функции, так еще и дорогой.

Соответствующий хештег попал в тренды и набрал сотни миллионов просмотров. «Это очень громкое, но бесполезное заявление о моде», «Пока я беден, они не смогут заставить меня заплатить за это», — пишут китайцы.