В крушении ракеты «Союз» обвиняют рабочих космодрома

Эксперты, которые расследуют причины аварии «Союз-ФГ», считают, что при сборке ракеты-носителя в монтажно-испытательном корпусе космодрома «Байконур» была допущена ошибка, пишет «Коммерсант»,

Неполадка была допущена во время стыковки боковых блоков ко второй ступени ракеты-носителя. К примеру, повреждение могли причинить подъемным краном при подъеме блока. «Это не конструкторская ошибка и не заводской брак. Скорее, речь идет об эксплуатационных ошибках», — сообщили источники «Коммерсанта».

Официальный доклад о причинах аварии планируют подготовить к концу недели.

Напомним, 11 октября на Байконуре потерпела аварию ракета «Союз». На борту направлялись к МКС космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг (для него это был бы первый полет в космос). У ракеты-носителя отключился двигатель второй ступени — чрезвычайное происшествие с носителями такого типа произошло впервые за 35 лет. Экипаж благополучно приземлился в степи Казахстана.