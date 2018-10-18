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В крушении ракеты «Союз» обвиняют рабочих космодрома

Эксперты, которые расследуют причины аварии «Союз-ФГ», считают, что при сборке ракеты-носителя в монтажно-испытательном корпусе космодрома «Байконур» была допущена ошибка, пишет «Коммерсант»,

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым космическим кораблём "Союз ТМА-13М" вывезена на "Гагаринский старт".
Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым космическим кораблём "Союз ТМА-13М" вывезена на "Гагаринский старт".
Федеральное космическое агентство

Неполадка была допущена во время стыковки боковых блоков ко второй ступени ракеты-носителя. К примеру, повреждение могли причинить подъемным краном при подъеме блока. «Это не конструкторская ошибка и не заводской брак. Скорее, речь идет об эксплуатационных ошибках», — сообщили источники «Коммерсанта».

Официальный доклад о причинах аварии планируют подготовить к концу недели.

Напомним, 11 октября на Байконуре потерпела аварию ракета «Союз». На борту направлялись к МКС космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг (для него это был бы первый полет в космос). У ракеты-носителя отключился двигатель второй ступени — чрезвычайное происшествие с носителями такого типа произошло впервые за 35 лет. Экипаж благополучно приземлился в степи Казахстана.

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