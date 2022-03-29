В мэрии Барнаула рассказали, будут ли переносить строительство путепровода на Новом рынке

Реконструкцию моста на Новом рынке не планируют переносить на другие даты, сообщили в городской администрации. Работы планируют начать во второй половине мая 2022 года — сразу после заключения муниципального контракта.

Мост в районе Нового рынка и его окрестности.

Вопросы о судьбе моста на Новом рынке, учитывая действующие санкции, барнаульской мэрии направили журналисты amic.ru.

В городской администрации напомнили, что путепроводу больше 70 лет и что он находится в аварийном состоянии. Начать ремонт планировали еще несколько лет назад, но «муниципалитет не мог найти на это финансы».

Сейчас же средства региону выделены в качестве кредитов под низкий процент — 3% годовых, поэтому появилась возможность реконструировать опасный объект.

Стоимость работ по реконструкции путепроводов в соответствии с проектно-сметной документацией составляет 1,695 млрд рублей. В мэрии отметили, что при составлении смет были заложены актуальные расценки.

Если же цены поднимутся, то «вопрос будет решаться в соответствии с действующим законодательством».

Работы планируют завершить к концу 2023 года.

Ранее алтайские власти рассказали, какие предложения барнаульцев учтут при закрытии моста на Новом рынке.