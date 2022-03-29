В мэрии Барнаула рассказали, будут ли переносить строительство путепровода на Новом рынке

Вопросы о судьбе моста на Новом рынке, учитывая действующие санкции, барнаульской мэрии направили журналисты amic.ru.
В городской администрации напомнили, что путепроводу больше 70 лет и что он находится в аварийном состоянии. Начать ремонт планировали еще несколько лет назад, но «муниципалитет не мог найти на это финансы».
Сейчас же средства региону выделены в качестве кредитов под низкий процент — 3% годовых, поэтому появилась возможность реконструировать опасный объект.
Стоимость работ по реконструкции путепроводов в соответствии с проектно-сметной документацией составляет 1,695 млрд рублей. В мэрии отметили, что при составлении смет были заложены актуальные расценки.
Если же цены поднимутся, то «вопрос будет решаться в соответствии с действующим законодательством».
Работы планируют завершить к концу 2023 года.
Ранее алтайские власти рассказали, какие предложения барнаульцев учтут при закрытии моста на Новом рынке.