В Минприроды прокомментировали информацию о незаконных рубках в Алтайском крае

В Минприроды Алтайского края выразили несогласие с обоснованностью значительной части нарушений, о которых сообщали СМИ со ссылкой на Рослесхоз. Специалисты готовят акт разногласий. По данным журналистов , в Алтайском крае за 2018−2019 годы объем незаконных рубок леса якобы мог составить 15 тысяч кубометров.

В Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края сообщили, что все объемы и виды заготовки древесины согласованы с Рослесхозом и ведутся на основании Лесного плана региона, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов. Там отметили, что все разрешительные документы размещены на официальном сайте ведомства в свободном доступе.

«Что касается претензий по поводу занижения количества лесных пожаров. В процессе тушения непосредственное участие принимают арендаторы. Понесенные затраты им возмещает государство. Самому арендатору скорее выгодно „приписать“ площадь, чтобы получить большую компенсацию, чем утаить реальную цифру», — отмечают в ведомстве.

Там также сообщили, что каждый гектар, потушенный арендатором, и целевое использование фонда компенсаций за тушение пожаров находится на контроле Минприроды региона.

Кроме того, в ведомстве заявили, что по остальным предписанным нарушениям Минприроды края инициированы служебные проверки. В списке Чарышское, Алтайское, Озерское и Залесовское лесничества.

«Прозрачность проверок обеспечивают созданные комиссии с привлечением общественности, органов власти, сотрудников МЧС», депутатов, экологов, — сообщают в Минприроды.

Что произошло

Напомним, в конце мая, Рослесхоз официально сообщил о том, что 31 мая в Минприроды края провели выемку документов, и это связано с предполагаемыми многочисленными нарушениями лесного законодательства в лесах региона.

«Вестям Алтай» стало известно, что речь идет в числе прочего о выявленных фактах незаконных рубок, включая рубки на особо защитных участках. По предварительным данным, в 2018 году объем таких незаконных рубок якобы составил около 10 тысяч кубометров, в текущем году — 5 тысяч кубов. В результате лесному фонду России мог быть причинен ущерб на сумму более 200 млн рублей.

Лес. Дорога в лесу. СС0

В конце мая на круглом столе в краевом следкоме сообщалось, что всего в 2018 году в лесах Алтайского края вырубили 2,4 млн кубометров древесины. И это 43% от разрешенного нормативами объема. При этом в регионе расследуется 6 уголовных дел о незаконных рубках.

В 2019 году ленточные боры региона официально выделили в отдельный лесорастительный район. Такой статус позволит сократить рубки. На базе главного управления МВД России по Алтайскому краю создали следственно-оперативную группу по декриминализации лесопромышленного комплекса.

Кроме того, в ходе проверки, по данным «Вестей Алтай», выявлены факты недостоверных сведений о лесных пожарах. Не исключено, что Минприроды края и подведомственные ему учреждения не приняли достаточных мер по ликвидации лесных пожаров. Указывалось, что огонь в текущем году охватил более 300 гектаров лесного фонда, но эту цифру якобы в Минприроды занизили в четыре раза.