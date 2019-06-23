СМИ: проверки алтайского Минприроды показали, что незаконные рубки за полтора года нанесли ущерб в 200 млн рублей

В Алтайском крае за 2018−2019 годы объем незаконных рубок леса мог составить 15 тысяч кубометров, следует из проверок регионального Минприроды, сообщают « Вести Алтай » со ссылкой на собственные данные.

В конце мая, напомним, Рослесхоз официально сообщил о том, что 31 мая в Минприроды края провели выемку документов, и это связано с предполагаемыми многочисленными нарушениями лесного законодательства в лесах региона.

«Вестям Алтай» стало известно, что речь идет в числе прочего о выявленных фактах незаконных рубок, включая рубки на особо защитных участках. По предварительным данным, в 2018 году объем таких незаконных рубок якобы составил около 10 тысяч кубометров, в текущем году — 5 тысяч кубов. В результате лесному фонду России мог быть причинен ущерб на сумму более 200 млн рублей.

В конце мая на круглом столе в краевом следкоме сообщалось, что всего в 2018 году в лесах Алтайского края вырубили 2,4 млн кубометров древесины. И это 43% от разрешенного нормативами объема. При этом в регионе расследуется 6 уголовных дел о незаконных рубках.

В 2019 году ленточные боры региона официально выделили в отдельный лесорастительный район. Такой статус позволит сократить рубки. На базе главного управления МВД России по Алтайскому краю создали следственно-оперативную группу по декриминализации лесопромышленного комплекса.

Кроме того, в ходе проверки, по данным «Вестей Алтай», выявлены факты недостоверных сведений о лесных пожарах. Не исключено, что Минприроды края и подведомственные ему учреждения не приняли достаточных мер по ликвидации лесных пожаров. Указывалось, что огонь в текущем году охватил более 300 гектаров лесного фонда, но эту цифру якобы в Минприроды занизили в четыре раза.