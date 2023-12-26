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Жизнь

В Москве девушка за предложение расстаться лишилась пальца

Девушка предложила парню расстаться, он хотел разбить ее телефон, но она не успела.

Топор.
Топор.
unsplash.com

Baza сообщает, что 24 декабря пара взяла спиртное, чтобы пережить тяжелый разговор.

Девушка решила, что будущего у них нет и нужно расходиться, но парень не был согласен и взял топор с которым ходил по помещению. Оказалось, что он больше всего разозлился на ее телефон и именно по нему хотел ударить оружием, девушка же хотела сохранить свое мобильное устройство. Удар пришелся на безымянный палец на левой руке.

Пострадавшую доставили в больницу, но палец восстановить не удалось. Однако от написания заявления девушка отказалась.

Ранее мы сообщали, что россиянка едва не лишилась пальца из-за маникюра.

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