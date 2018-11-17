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Жизнь
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В Москве девушке, которая хотела уменьшить нос, во время операции пробили череп

25-летней пациентке частной московской клиники во время операции по коррекции носа пробили череп, сообщил 16 ноября телеканал «Рен-ТВ». Якобы во время процедуры у девушки открылось сильное кровотечение, и теперь за ее жизнь борются врачи. Следком проведет проверку по данному факту, сообщил ТАСС.

Врачи. Операция.
Врачи. Операция.
СС0

По данным «Рент-ТВ» врач, делавшая ринопластику, пыталась остановить кровотечение своими силами, однако ей это не удалось.

Пациентке вызвали скорую. Предположительно хирурги сообщили прибывшей бригаде, что открывшееся кровотечение — реакция пациентки на лекарства.

Девушку госпитализировали в больницу, ей потребовалось срочное переливание крови. К настоящему времени пациентке провели несколько операций, ее подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В Главном следственном управлении СК по Москве ТАСС сообщили, что установят обстоятельства и причины произошедшего, а затем примут процессуальное решение.

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