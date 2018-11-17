В Москве девушке, которая хотела уменьшить нос, во время операции пробили череп

По данным «Рент-ТВ» врач, делавшая ринопластику, пыталась остановить кровотечение своими силами, однако ей это не удалось.
Пациентке вызвали скорую. Предположительно хирурги сообщили прибывшей бригаде, что открывшееся кровотечение — реакция пациентки на лекарства.
Девушку госпитализировали в больницу, ей потребовалось срочное переливание крови. К настоящему времени пациентке провели несколько операций, ее подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких.
В Главном следственном управлении СК по Москве ТАСС сообщили, что установят обстоятельства и причины произошедшего, а затем примут процессуальное решение.