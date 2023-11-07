В Москве отец жестоко избил дочь, потому что она не переоделась после физкультуры

Мужчина избил ребенка до закрытой черепно-мозговой травмы из-за того, что дочь ходила в физкультурной форме и во время других уроков.

SHOT рассказывает что 41-летний горе-отец позвонил своей дочери по видеосвязи и увидел, что девочка ходит в спортивной форме. Мужчина сказал, что накажет ее, когда она вернется домой.

Когда девочка вернулась со школы, он взял ремень и избил ребенка. Помимо этого в ход пошли кулаки.

Потерпевшая сообщила об этом матери и та вызвала скорую. Девочку госпитализировали закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибами головы и ноги.

После развода дочь осталась жить с отцом, ранее она жаловалась, что он ее наказывает, но близкие не обращали внимания на слова ребенка.

Сейчас дело контролирует полиция.

Ранее в Беларуси родители были приговорены к смертной казни и колонии строгого режима за убийство ребенка.