8 февраля
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Жизнь

В Москве женщина загорелась во время приготовления еды

Огонь с газовой плиты перенесся на халат москвички.

Огонь. Спичка. Поджог.
Огонь. Спичка. Поджог.
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SHOT сообщает, что в настоящее время пострадавшая находится в реанимации в тяжелом состоянии.

80-летняя женщина занималась готовкой и случайно задела конфорку халатом. Среагировать вовремя она не успела, поэтому уже в панике пыталась потушить огонь.

Соседи почувствовали запах гари и пришли на помощь, вызвали экстренные службы. Спасатели дверь взломали, когда помимо пострадавшей на кухне горела мебель. Сотрудники потушили возгорание, но на теле женщины уже было 90% ожогов.

Пострадавшую госпитализировали, в настоящее время за ее жизнь борются врачи.

Ранее сообщалось, что сибирячка спасла детей из горящей квартиры и потушила пожар сама.

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