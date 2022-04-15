15 апреля
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Жизнь

В Москве собака не могла оторвать глаз от свиньи в красном свитере, сшитом личной швеей

В Москве в одном из дворов заметили гуляющую с хозяйкой свинью в красном свитере. Фотографии опубликовали в Telegram-канале «СОСЕДИ Гольяново».

Свинья в красном свитере в Москве.
Свинья в красном свитере в Москве.
t.me/SosediGolyanovo

В сообществе рассказали, что свинью зовут Дуся. Ей чуть больше годика, но она приучена к лотку, знает команды: рядом, вперед, поворот, сидеть.

«На улице очень радуется, когда встречает бабушек и детей, а еще свинюшка обожает комплименты, сразу начинает улыбаться, и очень чувствительна к шуткам про шашлык», — говорится в сообщении.

Хозяйка свиньи Юлия рассказала, что у питомицы есть свой распорядок дня, в том числе и утренние процедуры.

Питается свинка по утрам детской кашкой с бананом и льняным маслом, днем — рыбный суп с луком и морковкой. Также есть полдник и ужин.

«У животного есть личная швея, которая шьет костюмы и шлейки на заказ. Все потому, что хрюша хочет быть самой модной на районе», — пояснила Юлия.

После часовых прогулок Дусе моют копытца, а в выходные дни — длительные путешествия. В семье еще есть доберман и кот, и все дружат.

Ранее в Красноярском крае во время сельскохозяйственной переписи обнаружили пушистых и кудрявых свиней, которым не нужен свитер.

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