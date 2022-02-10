В Новоалтайске до конца 2022 года закроют на капремонт очень важный мост

В Новоалтайске в связи с началом капремонта закроют для движения путепровод через железнодорожные пути в сторону Белоярска, сообщает региональный минтранс.

Закроют мост в 06:00 часов 14 февраля, завершить ремонтные работы планируют до 20 декабря 2022 года.

Изменится схема движения автобусов по маршруту № 120 «г. Барнаул — садоводство «Сосняк».

Маршрут пройдет следующим образом:

из г. Барнаула по г. Новоалтайску: ул. Деповская , ул. Высоковольтная , ул. Анатолия , ул. Прудская , Р-256 «Чуйский тракт», ул. Советов, ул. Белоярская , далее по маршруту.

ул. Высоковольтная ул. Анатолия ул. Прудская Р-256 «Чуйский тракт», ул. Советов, ул. Белоярская далее по маршруту. из с. Зудилово по г. Новоалтайску: ул. Белоярская , ул. Советов , Р-256 «Чуйский тракт», ул. Прудская , ул. Анатолия , ул. Высоковольтная, ул. Деповская , далее по маршруту.

«Транспортная доступность остановочных пунктов «Молодежная», «Сельхозтехника», «Барнаульская», «ШКМ», «Белоярская больница», «Школа № 12» будет организована муниципальными маршрутами Новоалтайска № 5, 11, 12, 15, 25, 26а, 26б, 30, 111 (интервал движения будет составлять около 10−12 минут), в том числе с возможностью осуществления пересадки на межмуниципальный маршрут № 120 на остановочном пункте «Чайная»», — отметили в минтрансе.

Ранее в Барнауле начались обсуждения схемы движения транспорта на время реконструкции моста на проспекте Ленина.