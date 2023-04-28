В новом сезоне пассажирской навигации в Барнауле подорожают билеты

Барнаульские речники открывают новый сезон пассажирской навигации. В связи с этим подорожают билеты. Об этом сообщают «Вести Алтай».

Сезон стартует с 29 апреля. Билеты подорожают на 5−7%.

В новом сезоне барнаульцев будут возить три судна. Одно из них, «Москва-176» почти готово. Такой теплоход может перевезти за раз 140 пассажиров — по количеству спасжилетов.

В среднем возят 100 человек. Но бывает и так, что целый корабль выходит только для одного садовода.

По словам речников, самый сложный маршрут — от Барнаула через Бобровку до Рассказихи. Дно сильно замывает в тех местах, где выходят пассажиры.

В некоторых местах на Оби теплоходы рискуют сесть на мель из-за низкого уровня воды. Речники предполагают, что некоторые остановки на водных маршрутах придется временно отменить.



В прошлом сезоне водным транспортом на Алтае воспользовались 190 тыс. человек. Руководство отмечает, что пассажиров может быть еще больше, если бы суда были новее.

Компенсировать затраты на пассажирские перевозки помогает дотация краевого минтранса. В этом году получили 12 млн.