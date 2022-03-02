В новосибирском озере в честь 8 марта утопят Эйфелеву башню

Башню за полгода сделал дайвер Николай Киселев.

«Для дайверского туризма это будет интересный момент — люди смогут под водой дойти до Эйфелевой башни, сфотографироваться и посмотреть, насколько мощно и круто это будет выглядеть», — рассказал о задумке руководитель дайвинг-центра Виктор Мишарин.

В Новосибирске «утопят» Эйфелеву башню НГС; Анна Богданова / Виктор Мишарин

Символ Парижа весом в 500 килограмм установят на глубину 10−12 метров. Погрузят башню на дно 12 марта.

Виктор Мишарин заверил, что все материалы экологичны. Башня сделана из обычного черного металла, покрыта холодным пищевым алюминием.