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Жизнь

В новосибирском озере в честь 8 марта утопят Эйфелеву башню

Новосибирские дайверы решили погрузить на дно местного озера Абрашино пятиметровую Эйфелеву башню, пишет НГС.

Франция. Эйфелева башня.
Франция. Эйфелева башня.
СС0

Башню за полгода сделал дайвер Николай Киселев.

«Для дайверского туризма это будет интересный момент — люди смогут под водой дойти до Эйфелевой башни, сфотографироваться и посмотреть, насколько мощно и круто это будет выглядеть», — рассказал о задумке руководитель дайвинг-центра Виктор Мишарин.

В Новосибирске &quot;утопят&quot; Эйфелеву башню
В Новосибирске «утопят» Эйфелеву башню
НГС; Анна Богданова / Виктор Мишарин

Символ Парижа весом в 500 килограмм установят на глубину 10−12 метров. Погрузят башню на дно 12 марта.

Виктор Мишарин заверил, что все материалы экологичны. Башня сделана из обычного черного металла, покрыта холодным пищевым алюминием.

«Событие приурочено к Международному женскому дню. Это будет такой подарок для девочек. Всех желающих будем ждать», — сказал он.

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