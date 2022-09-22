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Жизнь

В одном из алтайских районов запустили школьный автобус

В селе Маральи Рожки Чарышского района запустили школьный автобус 20 сентября, пишет «Банкфакс».

Школьные автобусы.
Школьные автобусы.
altairegion22.ru

Автобус возит учеников в соседний населенный пункт.

Как сообщает издание, пять лет назад сельскую школу переформировали в филиал-девятилетку более крупного учебного заведения. Оно находится в Маралихе.

Ранее автобуса не было. В этом году двоих детей определили в маралихинскую школу. Сначала их возили родители.

Транспортное средство появилось через несколько недель после начала учебного года, поскольку родители не направляли обращений в местный комитет.

Ранее стало известно, сколько стоило организовать поднятие флага в школах.

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