В одном из алтайских районов запустили школьный автобус

Автобус возит учеников в соседний населенный пункт.

Как сообщает издание, пять лет назад сельскую школу переформировали в филиал-девятилетку более крупного учебного заведения. Оно находится в Маралихе.

Ранее автобуса не было. В этом году двоих детей определили в маралихинскую школу. Сначала их возили родители.

Транспортное средство появилось через несколько недель после начала учебного года, поскольку родители не направляли обращений в местный комитет.

Ранее стало известно, сколько стоило организовать поднятие флага в школах.