В огне горит и в безденежье тонет. Как и кто может спасти Белоярскую крепость в Алтайском крае

Ровно год назад мы с восторгом писали о том, как строили необычный объект — новую Белоярскую крепость. К сожалению, теперь приходится говорить о последствиях пожара. Как будут восстанавливать один из самых амбициозных туристических проектов в Алтайском крае, если найдут деньги, — в материале altapress.ru .

Не дотла

В 1717 году Белоярскую крепость основал отряд кузнецких казаков под предводительством Ивана Максюкова для защиты от кочевников. К 1759 году она сама собой угасла — в восстановлении не было необходимости: защищаться было уже не от кого. А в 2019 году благотворительный фонд «Сердолик» занялся строительством копии легендарного укрепления, чтобы организовать в ней музей и фестивальную площадку.

«Новоделу» повезло меньше, чем оригиналу: он чуть не повторил судьбу другого острога — Бикатунского. Правда, начал гореть не по вине джунгаров, а из-за обычной технологической ошибки. Причиной стала неисправность печи: треснул дымоход. Изготавливали все это не самостоятельно, а нанимали печника.

Пожар начался вечером 16 ноября 2021 года, в угловой башне. На тот момент она была полностью готова для круглогодичного приема гостей. Здесь посетители пили чай, облачались в исторические наряды и рассматривали реплики оружия. В огне сгорели и казачьи костюмы, и копии пистолей и другого оружия.

Хотя огонь и сильно повредил башню — она выстояла. Потому что строили на совесть. «Бревна толстые, они в основном просто обгорели. Была бы башня из тоненьких — возможно ничего бы не осталось, все сгорело бы дотла, — говорит руководитель проекта „Белоярская крепость“ Сергей Попов. — И, конечно, огромная благодарность новоалтайским пожарным, которые отреагировали очень быстро. Именно их заслуга в том, что остальные постройки не пострадали».

Параметры сгоревшей башни 6x6 м — стены. 7x7 м — облам — нави­сающий выступ сруба в верхней части деревянной крепостной стены с продольным узким отверстием в полу для ближнего боя 10,5 м — высота. 22−32 см — толщина бревен, которые использовались при строительстве.

К слову, в теплые времена года есть и другая опасность возгорания: крепость стоит в поле, которое в сухую погоду может просто вспыхнуть. В пожароопасный период за этим стараются внимательно следить. «Окашиваем большую территорию вокруг крепости. Несколько раз за дорогой, буквально в десятках метрах от нас, горели поля — страшно», — говорит Попов.

Все сначала

Итог: полностью уничтожены крыша и облам. Чтобы вернуть все в первоначальный вид, башню придется разбирать и полностью восстанавливать. Также был вариант очистить уцелевшие бревна от гари с помощью пескоструйной обработки.

Фестиваль «Белоярская крепость», 2022. Ирина Пергаева.

Избавляться от сгоревшей части укрепления совсем не планируют. Ей нашли изящное применение.

Сергей Попов,

руководитель проекта «Белоярская крепость»:

Мы думаем сохранить сруб, чтобы сделать экспозицию, посвященную сгоревшему Бикатунскому острогу — первому на Алтае. Его можно перенести на место дальней башни — это не так трудно сделать. Там, где он сейчас стоит, оставлять точно не будем: фасад Белоярской крепости должен быть красивым и узнаваемым.

Изначально строительство башни обошлась строителям примерно в 1 млн рублей. Сейчас на восстановление потребуется как минимум в полтора-два раза больше.

«Стоимость древесины выросла за год в 2−2,5 раза, примерно. Раньше просили 4−4,5 тыс. рублей за куб, то сейчас — до 10 тыс. рублей, — говорит Сергей Попов. — И это по объявлениям. Не факт, что ее вообще купишь. В необходимом объеме могут просто не продать».

Фестиваль «Белоярская крепость», 2022. Ирина Пергаева.

Выросла и стоимость услуг мастеров. «За куб рубщики берут 8−10 тыс. рублей. По договоренности, на благотворительной основе крепость реконструировали по сниженной цене — и все равно это было очень дорого для нас», — говорит руководитель проекта.

Своими силами тут не обойтись: технология строительства непростая. Срубы в Белоярской крепости ставят «в охлоп», то есть чашей вниз. Такой монтаж требует много времени: каждое бревно многократно переворачивают, пока вырезают и подгоняют лунный паз и саму чашу. Зато за счет этого влага от дождя не попадет в промежуток между венцами и в угловые соединения, а, значит, укрепление простоит дольше.

300 кубов дерева ушло на строительство крепости и дома приказчика. Требуется еще, как минимум, столько же. 2,5 месяца потребовалось, чтобы поставить башню — только сруб и крышу. «А так мы достраивали ее год — отделывали, ставили печь, чтобы в ней было тепло находиться даже зимой», — говорит Сергей Попов.

Без гвоздей не обошлось — стропильную систему у крыш закрепляли скобами, а тес в два слоя прибивали гвоздями. Противоречий с историей авторы не видят: говорят, во времена оригинальной крепости гвозди уже активно использовали в строительстве. У энтузиастов даже была идея их ковать, но от этого отказались — себестоимость выходила высокой.

На вопрос, поставят ли новую печь в башню, Сергей Попов отвечает: «Да. В любом случае ее нужно отапливать. Но теперь будем аккуратнее».

Белоярская крепость после пожара. Ирина Пергаева.

Нет денег — нет крепости

Пока в Белоярской крепости нет стационарного музея — вещи стало просто негде хранить: уцелевшая башня пока для этого не оборудована. Обустроить ее нет возможности — даже на это не хватает денег.

Удалось лишь заново купить реплики оружия, чтобы привозить их по заявкам. «Класс, например, заказывает экскурсию, и мы привозим макеты оружия на такси, — рассказывает Сергей Попов. — До пожара здесь было очень много вещей. К счастью, у нас хотя бы часть костюмов остались — хранились в другом месте».

Пока нет экскурсий, крепость остается лишь под присмотром видеокамер. Сергей Попов отмечает, что ежедневно сюда приезжают до 30 человек — но теперь их никто не ждет у порога. «Раньше мы могли радушно встретить посетителей: выносили костюмы, показывали-рассказывали, чаем угощали — говорит руководитель проекта. — Так им было приятнее, конечно. Сейчас люди просто самостоятельно осматривают крепость, фотографируются и уезжают».

Белоярская крепость после пожара. Ирина Пергаева.

3 млн рублей президентского гранта и 2 млн рублей средств от фонда «Сердолик» уже потратили на строительство «Белоярской крепости». 4 млн рублей требуется, чтобы его завершить.

Строители объекта ждут лишь одного спасения — нового президентского гранта. Чтобы закончить возведение крепости и восстановить башню, нужно 4 млн рублей. Также они собирают со всех неравнодушных пожертвования на сайте благотворительного фонда «Сердолик».

Энтузиасты ищут предпринимателей, готовых подключиться к строительству и помочь в реконструкции, но пока безрезультатно. А меценат мог бы обессмертить свое имя. Например, открыть тематический магазинчик в крепости и заработать хорошую репутацию среди туристов, которые уже приезжают на фестивали реконструкции, отмечает автор проекта.