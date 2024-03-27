В Омске задерживают рейсы из-за тумана

Некоторые из пассажиров ждут своего вылета уже девять часов, сообщает Mash Siberia.

Рейсы «Аэрофлота», S7 и «Победы» из Омска в Москву задерживаются из-за непогоды. Но это не единственные самолеты, которые ждут своего вылета.

Также задержан рейс «России» в Санкт-Петербург. Самолеты не могут и сесть в Омске, некоторые рейсы перенаправляют, а некоторые садят в Новосибирске.

Прокуратура проведет проверку на соблюдение прав пассажиров. На месте проведут выездной прием.

Ранее сообщалось, что летевший из сибирского аэропорта Boeing запросил экстренную посадку.

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