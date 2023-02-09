10 февраля
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Жизнь

В отношении блогера Некоглая возбудили уголовное дело за распространение фейков в адрес Мизулиной

В отношении блогера Некоглая (настоящее имя — Николай Лебедев) возбудили уголовное дело по статье о клевете в адрес главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Об этом сообщает ТАСС.

Блогер Некоглай (Николай Лебедев)
Блогер Некоглай (Николай Лебедев)
Сообщество блогера во "ВКонтакте"

Мизулина сообщила ТАСС, что Некоглай распространял «откровенное вранье и клевету» о деятельности политика и работе Лиги безопасного интернета.

Она также добавила, что блогер угрожал ей. По словам Мизулиной, он хотел оказать на нее давление как на общественного деятеля в связи с ее позицией по факту дискредитации Вооруженных сил РФ.

Ранее Пресненский суд 9 ноября признал Николая Лебедева виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение миграционного законодательства). Его обязали выплатить штраф в размере 5 тыс. рублей и депортировали из Российской Федерации.

Некоглай — это русскоязычный стример, хип-хоп-исполнитель и видеоблогер. Он родился 14 ноября 2000 года, в городе Кишенев, Молдавия.

Ранее Басманный суд Москвы заочно приговорил журналиста Александра Невзорова* (признан иноагентом в РФ) к восьми годам лишения свободы.

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