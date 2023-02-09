В отношении блогера Некоглая возбудили уголовное дело за распространение фейков в адрес Мизулиной

В отношении блогера Некоглая (настоящее имя — Николай Лебедев) возбудили уголовное дело по статье о клевете в адрес главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Об этом сообщает ТАСС .

Мизулина сообщила ТАСС, что Некоглай распространял «откровенное вранье и клевету» о деятельности политика и работе Лиги безопасного интернета.

Она также добавила, что блогер угрожал ей. По словам Мизулиной, он хотел оказать на нее давление как на общественного деятеля в связи с ее позицией по факту дискредитации Вооруженных сил РФ.

Ранее Пресненский суд 9 ноября признал Николая Лебедева виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение миграционного законодательства). Его обязали выплатить штраф в размере 5 тыс. рублей и депортировали из Российской Федерации.

Некоглай — это русскоязычный стример, хип-хоп-исполнитель и видеоблогер. Он родился 14 ноября 2000 года, в городе Кишенев, Молдавия.

Ранее Басманный суд Москвы заочно приговорил журналиста Александра Невзорова* (признан иноагентом в РФ) к восьми годам лишения свободы.