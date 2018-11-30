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30 ноября
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Жизнь
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В ПФР рассказали, как купить недостающие пенсионные баллы

Россияне могут самостоятельно докупить недостающие баллы на страховую пенсию по старости — для этого необходимо внести соответствующие взносы в Пенсионный фонд России (ПФР).

Пенсионеры.
Пенсионеры.
Анна Зайкова, altapress.ru

Для приобретения недостающих баллов не обязательно ждать возраста выхода на заслуженный отдых.

Приобретение баллов для страховой пенсии может понадобиться самозанятым россиянам и индивидуальным предпринимателям (ИП).

Покупка баллов нужна также для граждан, которые работают или проживают за пределами территории России, а также для тех, на кого обязательное пенсионное страхование не распространяется, пояснили в организации.

Более того, любой человек может докупить баллы для родственников или друзей, отметили в ПФР, сообщает правительственное издание «Российская газета».

Ранее минимальный годовой взнос в ПФР рассчитывался по формуле: 2 МРОТ x 26% x 12 месяцев — около 69 тысяч рублей в год. Однако на этой неделе президент РФ Владимир Путин подписал поправки в закон, согласно которым изменился расчет взносов на пенсионное страхование, пишет ura.ru.

Теперь минимальный размер страховых взносов рассчитывается с учетом одной величины МРОТ. Годовой платеж приобретения пенсионных баллов также уменьшится вдвое.

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