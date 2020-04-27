В полиции рассказали, сколько протоколов уже составили на ковид-диссидентов в Алтайском крае

За соблюдением режима самоизоляции в Алтайском крае следят правоохранительные органы. Полицейские составляют протоколы на нарушителей: пешеходов и водителей, родителей, отпускающих детей гулять. Несмотря на это, индекс самоизоляции, например, в Барнауле все еще очень низкий — 1,6 (по данным на 12:00 27 апреля).

Работа полиции во время пандемии.

По данным оперштаба, на 27 апреля зарегистрировано 629 сообщений о нарушении режима самоизоляции, при этом 9 касаются нарушителей, передвигающихся на автомобиле. За невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения составили 624 протокола.

По ч. 1 ст. 5.35 составили 20 протоколов на родителей, допустивших нахождение детей на улице в период самоизоляции.

182 нарушения зафиксировали в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий).

Один протокол составлен в отношении жителя края, который разместил «Вконтакте» недостоверную информацию о заражениях Covid-19 в Бийске

Работа полиции во время пандемии. ГУ МВД по Алтайскому краю.

Индекс самоизоляции

По краю лучший показатель в Рубцовске — 2,2. В Барнауле — всего 1,6, в Бийске 1,8. Это значит, что на улице очень много людей.

Ситуация с Covid-19

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 311 человек. Один случай из них еще без лабораторного подтверждения, но с клиническими проявлениями.

Выписали 29 человек, в том числе троих детей.

Один человек скончался. Информацию о втором умершем минздрав не подтвердил.