В пригороде Барнаула в связи с плановыми работами отключат холодную воду

Таким образом, 21 мая с 9:00 до 21:00 холодное водоснабжение будет отсутствовать по следующим адресам:
-
ул. Лютиковая, 1-20,
-
ул. Огоньковая, 1-22,
-
ул. Пионовая, 1-22,
-
ул. Вербная, 1-14,
-
ул. Шаховская, 1-66,
-
ул. Зеленая, 1-35, 14-26,
-
ул. Набережная, 1-10,
-
ул. Ромовая, 4-10,
-
ул. Ковыльная, 85-165,
-
ул. Берестовая, 2-24, 1-23,
-
ул. Туманная, 2-24, 1-23,
-
ул. Бульвар Мирный, 2-26, 5-23а,
-
ул. Талая, 2-16, 1-13,
-
ул. Мозаичная, 6-16, 1-13,
-
ул. Архангельская, 2-8, 1-7а,
-
ул. Парадная, 4-8, 7-15,
-
ул. Невская, 2-12а, 3-7а,
-
ул. Преображенская, 6-10а, 3,5,
-
ул. Карельская, 1-55а, 2-30,
-
ул. Возрождения, 2-62а, 1-55в,
-
ул. Шаховская, 52а, 52б,
-
пер. Северный, 6,8, 7-11,
-
ул. Лихая, 1, 2-14б.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае работает оперативная группа ГУ МЧС.
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