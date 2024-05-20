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Жизнь

В пригороде Барнаула в связи с плановыми работами отключат холодную воду

В селе Власиха в связи с проведением плановых работ будет отключено холодное водоснабжение, сообщает «Росводоканал Барнаул».

Таким образом, 21 мая с 9:00 до 21:00 холодное водоснабжение будет отсутствовать по следующим адресам:

  • ул. Лютиковая, 1-20,

  • ул. Огоньковая, 1-22,

  • ул. Пионовая, 1-22,

  • ул. Вербная, 1-14,

  • ул. Шаховская, 1-66,

  • ул. Зеленая, 1-35, 14-26,

  • ул. Набережная, 1-10,

  • ул. Ромовая, 4-10,

  • ул. Ковыльная, 85-165,

  • ул. Берестовая, 2-24, 1-23,

  • ул. Туманная, 2-24, 1-23,

  • ул. Бульвар Мирный, 2-26, 5-23а,

  • ул. Талая, 2-16, 1-13,

  • ул. Мозаичная, 6-16, 1-13,

  • ул. Архангельская, 2-8, 1-7а,

  • ул. Парадная, 4-8, 7-15,

  • ул. Невская, 2-12а, 3-7а,

  • ул. Преображенская, 6-10а, 3,5,

  • ул. Карельская, 1-55а, 2-30,

  • ул. Возрождения, 2-62а, 1-55в,

  • ул. Шаховская, 52а, 52б,

  • пер. Северный, 6,8, 7-11,

  • ул. Лихая, 1, 2-14б.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае работает оперативная группа ГУ МЧС.

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