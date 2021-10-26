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Жизнь

В Приморье уволили главврача больницы, где подделывали прививочные сертификаты

В Приморье уволили главврача Шкотовской ЦРБ, где выявили факты подделки за деньги сертификатов о вакцинации от ковида, сообщает региональное правительство.

Продавцы поддельных сертификатов о вакцинации показывают товар.
Продавцы поддельных сертификатов о вакцинации показывают товар.
Скриншот переписки.

В региональном МВД заявили, что полицейские «вскрыли факты подделки и сбыта медицинских справок и прививочных сертификатов от CОVID-19».

«Установлены факты получения сотрудниками учреждения здравоохранения в Шкотовском районе денежного вознаграждения за подделку прививочных сертификатов. В ходе обысков у должностных лиц центральной районной больницы изъяты документы, свидетельствующие о фиктивном проведении вакцинации от коронавируса 30 граждан», — рассказали в ведомстве.

В краевом минздраве пообещали, что «нечистые на руку медики понесут наказание за незаконную выдачу сертификатов о вакцинации». Так, главврачу уже подписали заявление об увольнении. ​

«Степень вины каждого сотрудника больницы, имеющего отношение к делу, а также мера наказания будут устанавливаться правоохранительными органами по итогу проведенных следственных мероприятий», — подчеркнула приморский министр здравоохранения Анастасия Худченко.

Министр также заявила, что в медучреждениях Приморья ужесточили меры контроля: «Если кто-то хочет подзаработать на сертификатах, он должен знать, что это вскроется и придется отвечать по закону».

Ранее в Барнауле в отношении сотрудника одной из горбольниц возбудили четыре дела о торговле ковид-сертификатами.

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