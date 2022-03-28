В 10 раз вырос спрос на некоторые лекарства в России

Об этом чиновник говорил в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

«Люди, покупая эти препараты, четко шли на в том числе на ущерб для собственного бюджета, потому что они просто не будут использованы за этот промежуток времени», — отметил Мурашко, говоря о лекарствах с коротким сроком годности — до двух лет.