28 марта
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Жизнь

В 10 раз вырос спрос на некоторые лекарства в России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что спрос по некоторым препаратам вырос в России в десять раз. Причем люди закупают впрок лекарства даже с небольшим сроком годности.

Таблетки, лекарства
Таблетки, лекарства
СС0

Об этом чиновник говорил в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

«Люди, покупая эти препараты, четко шли на в том числе на ущерб для собственного бюджета, потому что они просто не будут использованы за этот промежуток времени», — отметил Мурашко, говоря о лекарствах с коротким сроком годности — до двух лет.

Министр уточнил, что для льготников есть запас лекарств. Его хватит на пять с половиной месяцев.

Ранее Мурашко призывал россиян не создавать искусственный ажиотаж. В Алтайском крае жители также бросились за лекарствами.

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