В России хотят отменить НДФЛ для одной категории граждан

Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли на рассмотрение палаты законопроект об отмене налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для тех, кто зарабатывает меньше 30 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщает ТАСС .

Лица, зарабатывающие меньше 30 тыс. рублей будут иметь нулевую ставку НДФЛ.

Депутаты считают, что это позволит россиянам сохранять часть заплаты и тем самым повысить уровень жизни. Данная сумма почти в два раза превышает МРОТ, и предлагаемая мера "станет действительно ощутимой для малообеспеченных граждан".

Также авторы законопроекта уверены, что россияне смогут увеличить семейный бюджет, что поспособствует экономическому росту страны.

Депутаты отмечают, что 30 тыс. рублей - это оптимальный порог для отмены НДФЛ.

На данный момент ставка налога на доходы физических лиц в РФ составляет 15% для тех, чей годовой доход превышает 5 млн рублей, и 13% для остальных.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об отмене ЕГЭ.