В издательстве «Атлас Принт» рассказали, что выпустили несколько настенных карт России, Евразии и мира.
Кроме того, выпущен атлас мира с новыми территориями, вошедшими в состав России осенью.
Уточняется, что это административные границы, в том числе подконтрольные украинской армии районы.
Отгрузки карт в торговые точки стартовали в начале этой недели.
В объединенной розничной сети «Читай город — Буквоед» подчеркивают, что карты с ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областями поступают в магазины от нескольких издательств.
Среди них «Геза Ком», «Руз Ко», «ГеоДом» и «Атлас Принт».
Ранее президент Владимир Путин призвал использовать оружие НАТО для улучшения российской армии.
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