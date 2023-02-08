В России карты с новыми регионами появились в книжных магазинах

В Москве карты с новыми регионами России появились в книжных магазинах, сообщает РБК.

В издательстве «Атлас Принт» рассказали, что выпустили несколько настенных карт России, Евразии и мира.

Кроме того, выпущен атлас мира с новыми территориями, вошедшими в состав России осенью.

Уточняется, что это административные границы, в том числе подконтрольные украинской армии районы.

Отгрузки карт в торговые точки стартовали в начале этой недели.

В объединенной розничной сети «Читай город — Буквоед» подчеркивают, что карты с ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областями поступают в магазины от нескольких издательств.

Среди них «Геза Ком», «Руз Ко», «ГеоДом» и «Атлас Принт».

Ранее президент Владимир Путин призвал использовать оружие НАТО для улучшения российской армии.