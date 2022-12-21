Новое тревел-шоу по культурным маршрутам запустили в России

По замыслу создателей проекта, шоу позволит путешественникам проложить новые культурные маршруты в различных российских городах.
Зрители смогут увидеть самые яркие достопримечательности и узнать, как музеи меняются сегодня.
Первая серия посвящена одному из древнейших городов России — Ярославлю. Путешественники «прогуляются» по церкви Дмитрия на Крови и берегу озера Неро, а также увидят ботик Петра I и Синь-камень.
Есть возможность «посетить» и место слиянии рек Волги и Которосли, и «побывать» на выставках художественного музея.
Как добавила генеральный директор «Росизо» Ольга Галактионова, выпуски шоу познакомят россиян с более чем 50 учреждениями, 100 достопримечательностями и 12 региональными артефактами страны.
Расширить музейную карту и дополнить ее новыми культурными точками планируется в 2023 году.
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