Новое тревел-шоу по культурным маршрутам запустили в России

В онлайн-кинотеатре Premier 19 декабря стартовало тревел-шоу «Музейные маршруты», сообщают в пресс-службе «Росизо».

По замыслу создателей проекта, шоу позволит путешественникам проложить новые культурные маршруты в различных российских городах.

Зрители смогут увидеть самые яркие достопримечательности и узнать, как музеи меняются сегодня.

Первая серия посвящена одному из древнейших городов России — Ярославлю. Путешественники «прогуляются» по церкви Дмитрия на Крови и берегу озера Неро, а также увидят ботик Петра I и Синь-камень.

Есть возможность «посетить» и место слиянии рек Волги и Которосли, и «побывать» на выставках художественного музея.

Как добавила генеральный директор «Росизо» Ольга Галактионова, выпуски шоу познакомят россиян с более чем 50 учреждениями, 100 достопримечательностями и 12 региональными артефактами страны.

Расширить музейную карту и дополнить ее новыми культурными точками планируется в 2023 году.

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