В России началась самая короткая рабочая неделя. Как отдыхаем в феврале 2023

В праздничную неделю россияне отдыхают с 23 по 26 февраля.
Рост числа выходных вызван переносом выходного дня с воскресенья 1 февраля на пятницу 24 февраля.
Работать в короткую неделю придется всего три дня. 22 февраля будет сокращенным днем — перед Днем защитника Отечества.
Роструд напоминает, что при шестидневной рабочей неделе суббота 25 февраля остается рабочим днем.
Этот период богат на праздники. С 20 по 26 февраля длится Масленичная неделя.
По традиции, в последний день, воскресенье устраивают проводы зимы и жгут чучело. В этот день подготавливают целое представление с песнями, танцами, традиционными играми и конкурсами. Не обходится без хороводов, игр в снежки и испытаний мужской силы.
Не забываем про главный праздник, благодаря которому и отдыхаем четыре дня — День защитника Отечества.
Можно сходить на празднование Масленицы от барнаульского зоопарка «Лесная сказка», который пройдет 26 февраля в 14:30. Гостей ждут милые зверушки, конкурс масленичных чучел и показательные выступления фехтовального клуба «Фениксъ».
В парке «Изумрудный» 23 февраля пройдет полумарафон «День защитника Отечества» в 10:50.
Участие в легкоатлетическом пробеге примут именитые спортсмены: Николай Григоров, сильнейший марафонец Алтайского края 2022 года, и Андрей Дерксен, трехкратный победитель самого жесткого марафона в мире «Песчаный марафон».
Также 23 февраля пройдет яркое мультимедийное шоу «Вселенная Гарри Поттера. Путешествие в Хогвартс». Оркестр из Екатеринбурга сыграет лучшие композиции легендарной франшизы.