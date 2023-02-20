В России началась самая короткая рабочая неделя. Как отдыхаем в феврале 2023

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Что праздновать на неделе?

Этот период богат на праздники. С 20 по 26 февраля длится Масленичная неделя.

По традиции, в последний день, воскресенье устраивают проводы зимы и жгут чучело. В этот день подготавливают целое представление с песнями, танцами, традиционными играми и конкурсами. Не обходится без хороводов, игр в снежки и испытаний мужской силы.

Не забываем про главный праздник, благодаря которому и отдыхаем четыре дня — День защитника Отечества.