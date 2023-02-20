20 февраля
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Жизнь

В России началась самая короткая рабочая неделя. Как отдыхаем в феврале 2023

В России началась одна из самых коротких рабочих недель по случаю празднования Дня защитника Отечества. Altapress.ru рассказывает, как мы работаем и отдыхаем с 20 по 26 февраля.

Зима, пикник, отдых.
Зима, пикник, отдых.
Открытые источники в Интернете (ССО)
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Как отдыхаем в праздничную неделю?

В праздничную неделю россияне отдыхают с 23 по 26 февраля.

Рост числа выходных вызван переносом выходного дня с воскресенья 1 февраля на пятницу 24 февраля.

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Рабочие дни

Работать в короткую неделю придется всего три дня. 22 февраля будет сокращенным днем — перед Днем защитника Отечества.

Роструд напоминает, что при шестидневной рабочей неделе суббота 25 февраля остается рабочим днем.

Домашний уют зимой.
Домашний уют зимой.
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Что праздновать на неделе?

Этот период богат на праздники. С 20 по 26 февраля длится Масленичная неделя.

По традиции, в последний день, воскресенье устраивают проводы зимы и жгут чучело. В этот день подготавливают целое представление с песнями, танцами, традиционными играми и конкурсами. Не обходится без хороводов, игр в снежки и испытаний мужской силы.

Не забываем про главный праздник, благодаря которому и отдыхаем четыре дня — День защитника Отечества.

Мужчина. 23 февраля.
Мужчина. 23 февраля.
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Куда сходить на выходных?

Можно сходить на празднование Масленицы от барнаульского зоопарка «Лесная сказка», который пройдет 26 февраля в 14:30. Гостей ждут милые зверушки, конкурс масленичных чучел и показательные выступления фехтовального клуба «Фениксъ».

В парке «Изумрудный» 23 февраля пройдет полумарафон «День защитника Отечества» в 10:50.

Участие в легкоатлетическом пробеге примут именитые спортсмены: Николай Григоров, сильнейший марафонец Алтайского края 2022 года, и Андрей Дерксен, трехкратный победитель самого жесткого марафона в мире «Песчаный марафон».

Также 23 февраля пройдет яркое мультимедийное шоу «Вселенная Гарри Поттера. Путешествие в Хогвартс». Оркестр из Екатеринбурга сыграет лучшие композиции легендарной франшизы.

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