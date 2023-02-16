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Жизнь

Отдохнуть подольше хотят в Барнауле

Работающие барнаульцы хотят продлить предстоящие праздники. Такие данные приводят в исследовании SuperJob.

Отдых.
Отдых.
unsplash.com

Выходные в феврале этого года растянутся на четыре дня за счет 1 января, которое выпало на воскресенье.

Однако, согласно опросу, 13% работающих граждан Барнаула хотят дополнительно продлить праздники своими отгулами и отпусками.

Среди желающих устроить отдых подлиннее чаще всего отмечались горожане моложе 34 лет. Таких было 16%.

Также оказалось, что только 32% барнаульцев поздравляют 23 февраля всех знакомых мужчин. Большинство же опрошенных считают этот день только профессиональным праздником военнослужащих.

Ранее altapress.ru рассказывал, как отдыхаем в феврале 2023 и когда лучше всего взять отпуск.

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