В России начнут тестировать биометрическую систему распознавания лиц

Внедрение биометрической системы распознавания лиц как в Китае начнут с общественного транспорта в Москве, сообщил « Известиям » заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.

Чиновник рассказал, что пилотный проект используют для в общественном транспорте в целях ускорения процесса посадки пассажиров. Программа распознавания лиц будет автоматически узнавать гражданина и списывать с его банковского счета деньги за проезд.

В случае успешной реализации система ляжет в основу стандарта «смарт-сити» — минимального набора решений для повышения комфортности городов. К осуществлению новой технологии Минстрой планирует привлечь «Ростелеком» и китайские компании, в том числе Huawei.

Как в Китае

Накануне «Медуза» опубликовала репортаж путешественника, который побывал в китайской провинции Синьцзян, где по данным организации Human Rights Watch в последние годы там массово и зачастую безосновательно задерживают уйгуров, помещая их в тюрьмы и воспитательные лагеря.

Три года назад власти Китая объявили, что частные и государственные системы видеослежения с распознаванием лиц будут объединены в общую базу, которая полностью охватит все население к 2020 году.

Сегодня китайской полиции требуется не больше семи минут, чтобы вычислить и задержать в толпе любого подозреваемого, черты лица которого совпадают с данными, указанными в грандиозной центральной базе.

Успешно внедрив систему слежения в Синьцзяне, Китай приступил к экспорту прорывной технологии.