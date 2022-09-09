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Жизнь

В России открыли памятник Кобзону

Открытие памятника в Москве приурочили ко дню рождения известного артиста, которое тот отметил бы 11 сентября, сообщает «РБК».

Иосиф Кобзон с дочкой.
Иосиф Кобзон с дочкой.
iosifkobzon.ru.

Памятник народному артисту СССР установили в Москве, в Оружейном переулке.

В церемонии открытия участвовали вдова певца Нелли Кобзон и его дочь Наталья Раппопорт.

Кроме того, на церемонии открытия присутствовали спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, депутат Госдумы Петр Толстой, а также коллеги по эстраде — продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия, певец Николай Басков и другие.

Иосиф Кобзон — народный артист СССР и депутат Госдумы, скончался в 2018 году в возрасте 80 лет.

Ранее Яна Рудковская раскрыла свой настоящий возраст, показав справку из барнаульской школы.

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