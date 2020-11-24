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Жизнь

В России стало больше террористов и экстремистов

В России с января 2020 года выросло число террористических и экстремистских преступлений, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные МВД.

Барнаул – "столица экстремизма"
Барнаул – "столица экстремизма"

Число террористических преступлений выросло более чем на 33%, а экстремистских — почти на 40%.

«В январе — октябре 2020 года было зарегистрировано 1990 преступлений террористического характера (+33,3%) и 708 преступлений экстремистской направленности (+39,9%)», — подсчитали в ведомстве.

Ранее телеведущая Ксения Собчак выпустила фильм о сибирских подростках, задумавших устроить взрыв в школе.

Накануне ФСБ не дала «разбомбить Воронеж»: в городе предотвратили серию терактов. Также служба рассказала о задержании 13 пользователей соцсетей, готовивших серию нападений на общественные места.

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