В России стало больше террористов и экстремистов

Число террористических преступлений выросло более чем на 33%, а экстремистских — почти на 40%.
«В январе — октябре 2020 года было зарегистрировано 1990 преступлений террористического характера (+33,3%) и 708 преступлений экстремистской направленности (+39,9%)», — подсчитали в ведомстве.
Ранее телеведущая Ксения Собчак выпустила фильм о сибирских подростках, задумавших устроить взрыв в школе.
Накануне ФСБ не дала «разбомбить Воронеж»: в городе предотвратили серию терактов. Также служба рассказала о задержании 13 пользователей соцсетей, готовивших серию нападений на общественные места.