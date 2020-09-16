Собчак выпустила фильм о сибирских подростках, задумавших устроить взрыв в школе

Телеведущая Ксения Собчак выпустила на своем YouTube-канале фильм « Опасная школа », в котором рассказала о задержании подростков в Красноярском крае и так называемых «колумбайнерах».

Напомним, в конце августа девять красноярских школьников отправили в психбольницу. Они подписались на группу о теракте в американской школе «Колумбайн» — инцидент со стрельбой, приведший к многочисленным жертвам.

4 сентября задержали еще одного подростка, который решил взорвать школу — изучил инструкцию по изготовлению взрывных устройств, нашел необходимые компоненты и собрал четыре «бомбы».

«Я хотела бы поговорить о новостях, которые часто проходят незамеченными, о которых говорят, когда случается что-то страшное. Я хочу рассказать о школьном „шутинге“ <…> 14-летнюю жительницу Красноярска выписали из психоневрологического диспансера. Ни о каком уголовном деле против нее не сообщалось, но подростка задерживали сотрудники ФСБ. Там же задержали 15-летнего подростка, который, по данным следователей, задумал совершить взрыв в учебном заведении», — начала свой фильм Собчак.

Она решила разобраться, как у школьников возникают «эти мысли» и почему иногда «эти планы» им удаются.

Зачастую причиной, отметила Собчак, становится банальная травля в школе. Так, в ходе своего расследования она пообщалась с неким молодым человеком, который два года назад якобы хотел устроить разборку с одноклассниками, но передумал.

Также она поговорила с главой службы модерации «ВКонтакте» Иваном Корнеевым, который рассказал о работе соцсети над отслеживанием спорного контента и каналов его распространения.

«При выявлении таких групп и пользователей модераторы обращаются в правоохранительные органы — за последний год около 10 раз», — отметил собеседник.

Также Собчак рассказала, как понять подростков. Часть фильма посвятила американскому опыту исследования проблемы «колумбайнеров».

Ранее в Красноярском крае за чтение книг задержали трех 14-летних подростков, желавших стать террористами.