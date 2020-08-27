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Происшествия

Девять сибирских школьников отправили в психбольницу из-за подписки на «Колумбайн»

В Красноярске девять школьников оказались в психдиспансере из-за переписки в сомнительной группе в социальной сети, сообщает «ТВК Красноярск».

Интернет. Компьютер.
Интернет. Компьютер.
СС0.

Все дети привлекли внимание силовиков из-за подписки на группу о теракте в американской школе «Колумбайн» — инцидент со стрельбой, приведший к многочисленным жертвам.

«Все они состояли в закрытой группе и, по версии правоохранителей, готовились к активным действиям. Сейчас врачи определяют психологическое состояние и вменяемость детей», — сообщает телеканал со ссылкой на источник.

Как уточняет «Сибирь. Реалии», среди задержанных 14-летняя школьница Алена — из дома ее увезли рано утром 24 августа.

Силовики пришли с обыском, перерыли весь дом, изъяли ноутбук и личные вещи девочки, а также ее старшей сестры и матери, после чего увезли подростка в психоневрологический диспансер.

Подростки.
Подростки.
unsplash.com

«Совершенно не понимая, что происходит, мама Алены подписала добровольно-принудительное согласие на госпитализацию в психоневрологический диспансер, якобы для обследования», — отмечает издание.

Сейчас родные понимают, что ничего подписывать было нельзя, но «когда перед тобой стоят 10 вооруженных бойцов в масках и бронежилетах, не до холодного рассудка».

Примечательно, что перед визитом силовиков к девочке приходила участковый, которую заинтересовала фотография Алены на крыше на фоне заката.

Родные девушки обратились к адвокатам и написали депутату Госдумы Оксане Пушкиной, а также готовят заявление в прокуратуру.

Уполномоченный по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошникова заявила, что обвинения в отношении школьницы необходимо доказать.

«Согласно закону о психиатрической помощи, направление на обследование несовершеннолетнего, назначение судебно-психиатрической экспертизы (которая может быть проведена как стационарно, так и амбулаторно), возможно только в добровольном порядке. То есть для него необходимо согласие родителей. Было ли получено это согласие добровольно или не добровольно — путем запугивания и угроз, сказать сейчас сложно», — добавила она.

Ранее в Красноярском крае за чтение книг задержали трех 14-летних подростков, желавших стать террористами.

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