В Роструде рассказали о «подводных камнях» выходного 31 декабря

Последний день уходящего года, 31 декабря, может стать выходным, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха, сообщил ТАСС замруководителя Роструда Иван Шкловец.

Однако предоставление работникам дополнительного выходного дня, кроме случаев, установленных трудовым законодательством, уменьшает норму рабочего времени и может повлечь за собой уменьшение заработной платы.

В этом году 31 декабря выпадает на вторник и является рабочим днем, но сокращенным на час. Работодатель согласно закону не имеет право переносить выходные дни, пишет bfm.ru. Это является прерогативой правительства РФ.

Ранее сообщалось, что в Госдуме одобрили идею сделать нерабочим днем 31 декабря.

Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбе женщин перенес рабочий день с 31 декабря на субботу, 28 декабря.

Новый год. Елка. СС0

Свое решение глава региона объяснил тем, что на женщинах лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику. Его решение поддержала глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ).

«Я считаю, 31 декабря стоило бы сделать выходным днем при сохранении общего количества нерабочих праздничных дней. Люди 31-го числа на работе занимаются чем: приходят, если нужно, если не взял отгул в счет отпуска или за свой счет. Если день формально рабочий, то полноценной работы нет. Ни один серьезный вопрос уже не решить, потому что у всех уже праздник», — заявил глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

У регионов есть полномочия принимать подобные решения в своих субъектах. Так, в северных регионах в пятницу для женщин особый режим работы.

Новогодние каникулы

Последние дни 2019 года выпадают на понедельник и вторник, поэтому 30 и 31 декабря будут рабочими (в отличие от прошлого года).

В 2020 году новогодние каникулы у россиян продлятся с 1 по 8 января.

Всего в производственном календаре на 2020 год 248 рабочих дней, 5 сокращенных и 118 — праздничных и выходных.