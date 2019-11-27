В Роструде рассказали о «подводных камнях» выходного 31 декабря

Однако предоставление работникам дополнительного выходного дня, кроме случаев, установленных трудовым законодательством, уменьшает норму рабочего времени и может повлечь за собой уменьшение заработной платы.
В этом году 31 декабря выпадает на вторник и является рабочим днем, но сокращенным на час. Работодатель согласно закону не имеет право переносить выходные дни, пишет bfm.ru. Это является прерогативой правительства РФ.
Ранее сообщалось, что в Госдуме одобрили идею сделать нерабочим днем 31 декабря.
Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбе женщин перенес рабочий день с 31 декабря на субботу, 28 декабря.
Свое решение глава региона объяснил тем, что на женщинах лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику. Его решение поддержала глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ).
«Я считаю, 31 декабря стоило бы сделать выходным днем при сохранении общего количества нерабочих праздничных дней. Люди 31-го числа на работе занимаются чем: приходят, если нужно, если не взял отгул в счет отпуска или за свой счет. Если день формально рабочий, то полноценной работы нет. Ни один серьезный вопрос уже не решить, потому что у всех уже праздник», — заявил глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
У регионов есть полномочия принимать подобные решения в своих субъектах. Так, в северных регионах в пятницу для женщин особый режим работы.
Новогодние каникулы
Последние дни 2019 года выпадают на понедельник и вторник, поэтому 30 и 31 декабря будут рабочими (в отличие от прошлого года).
В 2020 году новогодние каникулы у россиян продлятся с 1 по 8 января.
Всего в производственном календаре на 2020 год 248 рабочих дней, 5 сокращенных и 118 — праздничных и выходных.