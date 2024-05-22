В Рубцовске произошел скандал, связанный с воспитательницей, которая устроилась работать в стриптиз-клуб

Молодая воспитательница из Рубцовска, недовольная своей заработной платой, решила найти дополнительный заработок и устроилась в стриптиз-клуб, сообщает Mash Siberia.

При этом она не скрывала свою новую работу и активно делилась ею в социальных сетях.

Родители воспитанников разделились на два лагеря: одни считали, что если воспитатель хорошо выполняет свои обязанности, то его личная жизнь не должна вызывать вопросов. Другие же выразили свое недовольство таким поведением.

Однако позже ситуация обострилась, когда девушка «заманила» на свою «подработку» еще одну коллегу.

Ранее сообщалось, что пропавшего шесть лет назад мужчину нашли в Алтайском крае.

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