В семь раз увеличили штрафы за нарушение самоизоляции в Красноярском крае

Теперь за передвижение по городу без уважительной причины придется заплатить в несколько раз больше.

Штрафы выросли в 3−7 раз:

для физлиц — до 3 тыс. руб. ( ранее — до 1 тыс. рублей);

ранее — до 1 тыс. рублей); для должностных лиц — до 30 тыс. руб. ( ранее — до 4 тыс. рублей);

ранее — до 4 тыс. рублей); для юридических лиц — до 200 тыс. руб ( ранее — до 30 тыс. рублей).

Также предусматриваются повышенные штрафы за повторное нарушение: для физлиц — 5 тыс. рублей, для должностных — 50 тысяч, для юридических — 400 тысяч.

Председатель Заксобрания Дмитрий Свиридов подчеркнул, что «мера побудит многих несознательных граждан серьезней взглянуть на те ограничения, которые введены».

«Думаю, что сегодня в условиях, которые переживает наша страна, жители края, принятые поправки в закон актуальны, и они будут работать», — отметил председатель комитета по безопасности и защите прав граждан Анатолий Самков.

Составлять протоколы об административных правонарушениях будут административные комиссии.