Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 апреля 3°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

В семь раз увеличили штрафы за нарушение самоизоляции в Красноярском крае

Депутаты Заксобрания Красноярского края приняли поправки, ужесточающие ответственность за нарушение режима самоизоляции.

Барнаул. Пандемия коронавируса.
Барнаул. Пандемия коронавируса.
Анна Зайкова.

Теперь за передвижение по городу без уважительной причины придется заплатить в несколько раз больше.

Штрафы выросли в 3−7 раз:

  • для физлиц — до 3 тыс. руб. (ранее — до 1 тыс. рублей);
  • для должностных лиц — до 30 тыс. руб. (ранее — до 4 тыс. рублей);
  • для юридических лиц — до 200 тыс. руб (ранее — до 30 тыс. рублей).

Также предусматриваются повышенные штрафы за повторное нарушение: для физлиц — 5 тыс. рублей, для должностных — 50 тысяч, для юридических — 400 тысяч.

Председатель Заксобрания Дмитрий Свиридов подчеркнул, что «мера побудит многих несознательных граждан серьезней взглянуть на те ограничения, которые введены».

«Думаю, что сегодня в условиях, которые переживает наша страна, жители края, принятые поправки в закон актуальны, и они будут работать», — отметил председатель комитета по безопасности и защите прав граждан Анатолий Самков.

Составлять протоколы об административных правонарушениях будут административные комиссии.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость