В штатном режиме. Мэр Барнаула призвал горожан быть внимательными к здоровью

Глава Барнаула Вячеслав Франк будет соблюдать профилактические меры, сообщили в пресс-центре администрации. Ранее стало известно, что у губернатора Алтайского края Виктора Томенко выявили коронавирус, а с ним в числе контактных было с десяток чиновников.