В штатном режиме. Мэр Барнаула призвал горожан быть внимательными к здоровью

Франк обратился к жителям города с призывом соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и быть внимательными к своему здоровью, передают в мэрии.
Сам он будет соблюдать «все профилактические меры», но какие — не уточняется.
«Администрация Барнаула работает в штатном режиме», — подчеркнули в пресс-центре.
Ранее пресс-секретарь главы региона Дмитрий Негреев заявил, что все, кто контактировал с губернатором на Дне города, сдадут тесты, если ответственно относятся к своему здоровью.
Виктор Томенко удалился руководитель регионом из дома.