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Жизнь

В штатном режиме. Мэр Барнаула призвал горожан быть внимательными к здоровью

Глава Барнаула Вячеслав Франк будет соблюдать профилактические меры, сообщили в пресс-центре администрации. Ранее стало известно, что у губернатора Алтайского края Виктора Томенко выявили коронавирус, а с ним в числе контактных было с десяток чиновников.

Вячеслав Франк.
Вячеслав Франк.
barnaul.org

Франк обратился к жителям города с призывом соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и быть внимательными к своему здоровью, передают в мэрии.

Сам он будет соблюдать «все профилактические меры», но какие — не уточняется.

«Администрация Барнаула работает в штатном режиме», — подчеркнули в пресс-центре.

Ранее пресс-секретарь главы региона Дмитрий Негреев заявил, что все, кто контактировал с губернатором на Дне города, сдадут тесты, если ответственно относятся к своему здоровью.

Виктор Томенко удалился руководитель регионом из дома.

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