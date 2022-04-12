В Швеции отменили концерт из-за нескольких русских балалаек

В шведском городе Уппсала отменили концерт оркестра Södra bergens balalaikor после жалоб неизвестных жителей на балалайки, пишут « Известия » со ссылкой на телеканал SVT .

Дети и мужчина с балалайкой, 1940 .

Шведские музыканты из оркестра, созданного в 1969 году, планировали провести мероприятие в поддержку Украины.

«Кто узнал об этом концерте, написали нам, что балалайка — это символ России. Играть на ней для Украины — святотатство. Они сравнили инструмент со свастикой», — рассказал участник оркестра Юнас Нюберг.

Он отметил, что аргументы недовольных — весьма странные. Причем музыканты играют не только русские, но и украинские народные композиции.

Накануне в Италии коллектив «Украинский классический балет» решил не выступать с балетом «Лебединое озеро» русского композитора Петра Чайковского, потому что получил угрозы от минкульта Украины.

Ранее на Украине решили запретить буквы «Z», «V» и «O». Наказание — до 5 лет тюрьмы.