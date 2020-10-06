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Жизнь

В Сибири еле-еле достроили еще одну школу, которую начали возводить сразу после распада СССР

В Иркутской области открыли школу, строительство которой в поселке Атагай вели с 1993 года, сообщает региональное правительство.

Барнаульские школьники на "Уроке Победы".
Барнаульские школьники на "Уроке Победы".
altapress.ru

Напомним, это уже вторая школа-долгострой в Иркутской области. В феврале 2020 года открыли гимназию в Ангарске, которую делали с 1992 года.

Как и в феврале, чиновники назвали открытие учебного заведения — событием историческим. Торжественное мероприятие состоялось 5 октября — в День учителя.

В поселок приехали депутат Госдумы, замминистра образования региона и глава Нижнеудинского района.

«Открытие школьного комплекса на 14 классов в поселке Атагай — это долгожданное событие для всего района, так как строительство школы велось с 1993 года. Стоимость объекта составляет более 280 млн рублей», — отметили в правительстве.

Глава района Анатолий Крупенев от всей души поблагодарил три недели назад избранного губернатора Игоря Кобзева — за то, что 30-летнюю достройку взял под личных контроль.

Примечательно, что с 1 сентября дети учились в разных приспособленных для занятий помещениях: в детском саду, библиотеке и не только. Но после торжественного открытия все 285 учеников перебрались в новое здание.

Площадь школы — 10 тыс. квадратных метров. Есть кабинеты психолога и логопеда, спортзал, класс информатики и актовый зал. Также есть удобства для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее полпред президента в СФО Сергей Меняйло раскритиковал сибирских губернаторов за срыв графиков строительства школ.

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