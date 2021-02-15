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15 февраля -5°C
Жизнь

В Сибири ребенок родился с заболеванием, которым страдают только 30 человек в мире

В Бурятии врачи Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) диагностировали у ребенка редчайшее в мире заболевание, пишет газета «Номер один».

Младенец, ребенок.
Младенец, ребенок.
CC0

Ребенок родился в июле 2020 года. Из-за изменений в анализе крови его перевели из роддома в отделение патологии новорожденных ДРКБ.

Редкое заболевание смогла выявить врач-гематолог онкологического отделения.

«Речь идет о врожденном заболевании крови — генетически обусловленная амегакариоцитарная тромбоцитопения (MECOM-ассоциированный синдром). Во всем мире данное заболевание диагностировано у 30 человек, в России этот диагноз поставлен трем детям», — рассказали в ДРКБ.

В больнице отметили, что при исследовании костного мозга сразу возникло подозрение на врожденную аномалию, характерную для MECOM-ассоциированного синдрома.

Младенец.
Младенец.
unsplash.com

Направили биоматериал на высокотехнологичное NGS-исследование в Москву — предположения подтвердились. В дальнейшем результаты подкрепились контрольными анализами.

Параллельно с диагностическим поиском проводили интенсивное лечение ребенка сначала в отделении патологии новорожденных, а после — в отделении онкологии.

Консультативную помощь оказали медики из Москвы, с которыми специалисты ДРКБ на связи — есть договоренность о переводе для трансплантации костного мозга. Сейчас идет подготовка к следующему этапу лечения.

Ранее жительница Хакасии, сыну которой 30 лет не могут поставить диагноз, рассказала о преградах в здравоохранении.

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