12 мая
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Жизнь

В Сибири школьнику замотали руки пеленками вместо бинтов. В поликлинике успокоили: бинты есть, но пеленка лучше

В Кемеровской области женщину, пожаловавшуюся на нехватку медицинских бинтов в детской поликлинике, пригласили в процедурный кабинет, сообщает «Сибдепо».

В Кемерове школьнику руки замотали пеленками вместо бинтов.
В Кемерове школьнику руки замотали пеленками вместо бинтов.
vk.com/incident_kuzbass

В паблике «Инцидент Кузбасс» жительница Кемерова написала, что 11 мая ее сын сходил в медучреждение.

«Мой сын пошел на прием в поликлинику, чтобы сдать кровь. Вот как к нему отнеслись в кабинете № 19. В поликлинике нет бинтов, нет стиральных салфеток. Просто перевязали руки ребенку пеленками», — пожаловалась женщина.

Для подкрепления информации кемеровчанка опубликовала две фотографии с перемотанными руками.

Как уточняет издание, в кемеровской детской горбольнице провели внутреннюю проверку по данной ситуации.

«Кабинет оснащен всеми необходимыми расходными материалами. Медицинская сестра использовала для закрепления спиртовой салфетки полоску одноразовой пеленки с целью меньшей травматизации кожи ребенка. С мамой пациента составлен телефонный разговор и.о. заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической работе, в ходе которого даны пояснения о работе медперсонала», — подчеркнули в медучреждении.

Также отметили, что мать ребенка пригласили для личного осмотра оснащения процедурного кабинета.

Ранее жительница Калининграда рассказала, как ее дочери в больнице прооперировали здоровую руку, потому что перед операцией не посмотрели снимки.

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